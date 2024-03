Warnstreik des Bodenpersonals bei der Lufthansa ist beendet

Frankfurt am Main: Bei der Lufthansa hat das Bodenpersonal am Morgen seinen Warnstreik beendet und wieder die Arbeit aufgenommen. Der Betrieb wird laut Unternehmenssprecher im Laufe des Tages schrittweise wieder hochgefahren. Die Gewerkschaft Verdi hatte die rund 25.000 Beschäftigten seit Mittwochabend zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. Nur 10 bis 20 Prozent der ursprünglich geplanten Flüge konnten in der Zeit stattfinden. - Währenddessen ist noch unklar, wie es im Bahn-Tarifkonflikt mit der GDL weitergeht. Die Gewerkschaft der Lokführer hat nach dem Ende ihres 35-stündigen Warnstreiks weitere Ausstände angedroht, falls die Deutsche Bahn nicht bis morgen Abend ein neues Angebot vorlegt. Neue Streiks würden dann ohne Vorwarnung durchgeführt, so die GDL. Die Bahn will das weitere Vorgehen prüfen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.03.2024 08:45 Uhr