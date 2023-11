Warnstreik der GDL wird auch bayerischen Bahnverkehr empfindlich treffen

München: Um 22 Uhr hat der nächste Bahnstreik begonnen. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer hat zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. Schon im Vorfeld hatte die Bahn angekündigt, einige Züge am Abend nicht mehr fahren zu lassen. Sie will vermeiden, dass Passagiere auf ihrer Reise auf freier Strecke stranden. Bundesweit ist bis morgen Abend voraussichtlich nur jeder fünfte ICE oder Intercity im Einsatz. Auch im Regionalverkehr will die Bahn das Angebot reduzieren. Bei der Münchner S-Bahn sollen die Züge im Stundentakt fahren, der Flughafen soll alle 20 Minuten angesteuert werden. Eine schnelle Lösung des Tarifstreits ist nicht in Sicht. Die Bahn hat die für morgen und übermorgen geplante Verhandlungsrunde wegen des Streiks abgesagt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.11.2023 22:00 Uhr