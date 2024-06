Warnstreik beim BR

Ein Hinweis in eigener Sache: Im Tarifkonflikt mit dem Bayerischen Rundfunk haben die Gewerkschaften ver.di und Bayerischer Journalistenverband heute Früh die Beschäftigten des BR zu einem befristeten Warnstreik augerufen. Durch die stundenweisen Arbeitsniederlegungen kann es in den Programmen des Bayerischen Rundfunks am Vormittag zu Unregelmäßigkeiten kommen. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.06.2024 09:00 Uhr