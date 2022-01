Warnstreik bei sieben Filialen der Postbank in Bayern

Das Wetter: Zunächst regionale Nebelfelder, später überall viel Sonne. Maximal 1 bis 8 Grad.

Das Wetter in Bayern: Am Vormittag gibt es zwischen Franken und Niederbayern regionale Nebelfelder, ansonsten ist es sonnig. Die Höchstwerte liegen bei 1 bis 8 Grad. Die Aussichten: Am Wochenende nur in Alpennähe schön, sonst meist trüb, aber trocken. Am Montag und Dienstag wechselhaft, lokal etwas Regen, vor allem im Gebirge.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.01.2022 06:00 Uhr