Warnstreik bei der Bahn hat begonnen

21.04.2023 07:00 Uhr

Berlin: Im Tarifstreit mit der Bahn hat die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG den Schienenverkehr in Deutschland weitgehend lahmgelegt. Seit dem frühen Morgen läuft der Warnstreik bei zahlreichen Bahnbetrieben, die Beschäftigten lassen die Arbeit noch bis 11 Uhr ruhen. Dann sollen wieder erste Züge im Regionalverkehr fahren. Die Deutsche Bahn hat angekündigt, dass Fernzüge noch bis 13 Uhr ausfallen. Auch im weiteren Tagesverlauf müssen sich Reisende auf Verspätungen und Zugausfälle einstellen. Mit dem zweiten bundesweiten Warnstreik innerhalb von vier Wochen will die EVG den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. - Auch im Luftverkehr kommt es heute wieder zu Einschränkungen. An den Flughäfen Köln/Bonn, Düsseldorf, Hamburg wird nach einem Aufruf der Gewerkschaft Verdi weiter gestreikt. Zudem sind heute auch die Flughäfen Stuttgart und Karlsruhe/Baden-Baden betroffen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.04.2023 07:00 Uhr