Warnstreik bei der Bahn beginnt am Abend

Berlin: Die Lokführergewerkschaft GDL hat den 24-Stunden-Warnstreik bei der Bahn gegen Kritik verteidigt. Der Streik müsse stattfinden, weil Bahnchef Seiler nicht verhandlungsbereit sei - etwa was die Absenkung der Wochenarbeitszeit angeht, sagte Weselsky in der Bayern2-Radiowelt. Er verwies auf den jahrelangen Personalmangel; die Absenkung der Wochenarbeitszeit würde Schichtarbeit attraktiver machen. Die Eisenbahn sei kaputtgespart worden. Früher seien die Züge auch bei Schnee pünktlich gewesen. Um 22 Uhr beginnt der Warnstreik der Lokführer im Personenverkehr. Laut Weselsky ist es der letzte in diesem Jahr. Bahnchef Seiler nannte den Ausstand verantwortungslos und erklärte, die GDL vermiese Millionen unbeteiligten Menschen das zweite Adventswochenende.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.12.2023 14:00 Uhr