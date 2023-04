Warnstreik bei den bayerischen Brauern

Meldungsarchiv - 24.04.2023 09:45 Uhr Aktuelle Meldungen

München: In Bayern sind die Brauerei-Beschäftigten für heute zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. In München soll es am frühen Nachmittag eine zentrale Kundgebung geben. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten fordert für die 10.000 Brauerei-Beschäftigten im Freistaat Lohnerhöhungen von 12 Prozent bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Außerdem soll es Verbesserungen für Auszubildende geben. Die Tarifgemeinschaft bayerischer Brauereien hat in der ersten Verhandlungsrunde rund 10 Prozent bei zweijähriger Laufzeit sowie eine Prämie angeboten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.04.2023 09:45 Uhr