Warnstreik am Flughafen Köln/Bonn läuft an

Köln/Bonn: An dem Flughafen in Nordrhein-Westfalen hat am Abend ein eintägiger Warnstreik begonnen. Um 21 Uhr 30 haben Beschäftigte die Arbeit niedergelegt. Am Flughafen Düsseldorf beginnt der Arbeitskampf am frühen Morgen gegen 3 Uhr. Dazu aufgerufen hatte die Gewerkschaft Verdi. Viele Verbindungen wurden gestrichen. Reisende werden gebeten, sich vorab bei ihrer Fluggesellschaft über den Status ihres Fluges zu informieren. Hintergrund ist der laufende Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen. Verdi fordert unter anderem acht Prozent mehr Lohn, mindestens aber 350 Euro mehr im Monat.

