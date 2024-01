Warnstreik am Flughafen Köln/Bonn hat begonnen

Köln: An den großen deutschen Flughäfen hat am Abend der angekündigte Warnstreik des Sicherheitspersonals begonnen. Als erster Airport war Köln-Bonn von dem Ausstand betroffen, wie ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi mitteilte. Die Beschäftigten von zehn weiteren Flughäfen folgen je nach Schichtbeginn und wollen erst übermorgen wieder ihre Arbeit aufnehmen. Die bayerischen Flughäfen werden nicht bestreikt. Sie könnten aber betroffen sein, wenn Maschinen anderswo nicht starten oder landen können. Nach Schätzung des Flughafenverbandes werden deutschlandweit rund 1.100 Flüge ausfallen oder verspätet starten. Betroffen sind rund 200.000 Passagiere. Berlin, Hamburg und Stuttgart haben sämtliche Starts abgesagt, während Düsseldorf und Köln einen Teil aufrechterhalten wollen. In Frankfurt will der Hauptkunde Lufthansa den Großteil seines Programms einschließlich der Fernflüge aufrechterhalten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.01.2024 22:00 Uhr