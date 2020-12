Warn-APP NINA vom BBK informiert jetzt auch über regionale Corona-Regeln

Nachrichtenarchiv - 14.12.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bonn: Die verschiedenen Corona-Regeln in den Bundesländern und Landkreisen können mitunter viele Fragen aufwerfen. Die neue Version der Warn-App NINA vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe soll möglichst viele Antworten geben. Nach Angaben der Behörde zeigt sie auf einen Blick die wichtigsten Corona-Regeln der Landkreise an. Und auch welche Bestimmungen beispielsweise bei Schulen und Kitas dort gelten. Zusätzlich gibt sie in Warnmeldungen die Infektionsgefahrstufen an. Diese richten sich nach der "Corona-Ampel" des Robert-Koch-Instituts. NINA gibt es zudem ab sofort auch in vielen anderen Sprachen, darunter Arabisch, Russisch und Türkisch.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.12.2020 11:00 Uhr