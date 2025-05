Warken ist neue Vorsitzende der CDU Frauen-Union

Reutlingen: Bundesgesundheitsministerin Nina Warken ist neue Vorsitzende der Frauen-Union der CDU. Die 46-Jährige wurde beim Bundesdelegiertentag in Reutlingen zur Nachfolgerin von Anette Widmann-Mauz gewählt, die nach zehn Jahren im Amt nicht mehr angetreten war. Warken setzte sich in einer Kampfkandidatur gegen die Bauministerin aus Nordhrein-Westfalen, Ina Scharrenbach, mit 62,1 Prozent der Stimmen durch. In ihrer Antrittsrede forderte Warken mehr weibliche Perspektiven in der Politik. Widmann-Mauz und Bundesfamilienministerin Prien hatten zuvor einen Mangel an weiblichen Führungspersonen in der CDU beklagt. Als Beispiel nannte Widmann-Mauz den geschäftsführenden Fraktionsvorstand: unter den 20 Mitgliedern sind lediglich vier Frauen.

