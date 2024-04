Wangener OB zeigt sich schockiert über Messerangriff auf Mädchen in Supermarkt

Wangen im Allgäu: Nach dem Messerangriff auf ein Mädchen hat sich Oberbürgermeister Lang schockiert gezeigt. Die Vierjährige sei in einem Wangener Supermarkt unvermittelt angegriffen worden. Eine solche Tat habe man noch nie erlebt, so der Oberbürgermeister. Seine Gedanken seien bei der Familie, die er kenne. Ein 34-Jähriger soll das Mädchen gestern Nachmittag mit einem Messer schwer verletzt haben. Laut Polizei kannten sich Opfer und mutmaßlicher Täter nicht. Dieser wurde von der Polizei festgenommen und soll am Nachmittag dem Haftrichter vorgeführt werden. Über die Hintergründe der Tat wurde bisher nichts bekannt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.04.2024 14:00 Uhr