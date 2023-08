Wanderin stirbt bei Bergunfall in Berchtesgadener Alpen

Marktschellenberg: In den Berchtesgadener Alpen ist eine Bergwanderin tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, ist die 57-Jährige - von der Wanderung bereits geschwächt - ausgerutscht und in der Almbachklamm 200 Meter tief abgestürzt. Die Bergwacht konnte nur noch ihre Leiche bergen. Erst vor einer Woche war ein 34-jähriger Wanderer in den Berchtesgadener Alpen ums Leben gekommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.08.2023 11:00 Uhr