Wanderer verunglückt tödlich in Ammergauer Alpen

Murnau am Staffelsee: In den Ammergauer Alpen ist ein Wanderer tödlich verunglückt. Der 70-Jährige aus Rheinland-Pfalz war mit zwei Begleitern an der Klammspitze unterwegs, als er in Gipfelnähe auf etwa 1.900 Metern Höhe vom Weg abkam und rund 100 Meter über steiles Gelände abstürzte. Alarmierte Rettungskräfte konnten nur noch seinen Tod feststellen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.07.2024 01:00 Uhr