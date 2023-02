Wanderer überlebt 80-Meter-Sturz in den Chiemgauer Alpen

Nachrichtenarchiv - 13.02.2023 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Ruhpolding: In den Chiemgauer Alpen ist ein Wanderer knapp 80 Meter tief über eine steile Lawinenablagerung abgestürzt - und hat überlebt. Allerdings zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu, wie die Bergwacht Ruhpolding mitteilte. Der Mann war auf dem Weg zum Staubfall im Fischbachtal, als er ausrutschte. Seine Rettung gestaltete sich den Angaben nach schwierig. Ein Hubschrauber zog den 70-Jährigen samt Notarzt schließlich per Rettungswinde an Bord und brachte ihn ins Krankenhaus.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.02.2023 03:00 Uhr