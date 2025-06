Wanderer an der Zugspitze lösen nächtlichen Großeinsatz aus

Ehrwald: Auf der Zugspitze ist es am Pfingstwochenende zu einem größeren Rettungseinsatz gekommen. Laut Tiroler Polizei verirrten sich zwei deutsche Bergsteiger und gerieten getrennt voneinander in Notlagen. Sie waren am Sonntag vom Eibsee aus aufgestiegen – trotz Sperrung über den Bayernsteig. Ein 39-Jähriger musste per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Ein 34-Jähriger konnte später in Sicherheit gebracht werden. Beide blieben unverletzt, waren aber stark unterkühlt. Laut Polizei waren sie nur unzureichend ausgerüstet. Beide müssen sich nun an den Rettungs-Kosten beteiligen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.06.2025 09:00 Uhr