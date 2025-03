Waltz übernimmt Verantwortung für Sicherheitspanne

Washington: US-Präsident Trump hat sich von der Sicherheitspanne seiner Regierung in einem Geheimchat distanziert. Er sei nicht involviert gewesen, sagte er dem rechten Sender Newsmax. Soweit er wisse, seien in dem Gruppenchat über den bevorstehenden Militäreinsatz im Jemen keine Geheimdienstinformationen ausgetauscht worden, so Trump. Der Nationale Sicherheitsberater Waltz hat die Verantwortung dafür übernommen, dass der Chefredakteur des "Atlantic"-Magazins, Jeffrey Goldberg, versehentlich Zugang zu dem Chat erhielt. Wie die Nummer des Journalisten in sein Handy und dieser dann in die Gruppe gekommen sei, wisse er aber nicht, so Waltz. Mehrere Minister und ranghohe Regierungsmitglieder hatten sich über die Messanger App Signal über die Einsatzpläne gegen die Huthi-Miliz im Jemen ausgetauscht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.03.2025 06:00 Uhr