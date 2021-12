Walter-Borjans verabschiedet sich als SPD-Chef

Nachrichtenarchiv - 11.12.2021 12:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der scheidende SPD-Chef Walter-Borjans hat vor der Wahl einer neue Parteispitze den Status der SPD als Volkspartei betont. Sie müsse das Vertrauen der Wähler rechtfertigen und ausbauen, sagte er auf dem Parteitag in Berlin. Die Sozialdemokratie müsse "im Gespräch mit den Menschen" bleiben, so Walter-Borjans. Das voraussichtliche neue Führungsduo aus der bisherigen Parteichefin Esken und dem bisherigen Generalsekretär Klingbeil stehe genau dafür. In seiner Bewerbungsrede sprach Klingbeil von "vier intensiven Jahren" als Generalsekretär, in denen er mit acht Vorsitzenden und kommissarischen Vorsitzenden zusammengearbeitet habe. In dieser Zeit habe die SPD den Mut und die Kraft gehabt, neue Wege zu gehen. Sein Nachfolger soll nun der frühere Juso-Chef Kühnert werden. Zwei Tage nach dem Amtsantritt von Olaf Scholz als Bundeskanzler wählt die SPD heute ihre Führungsspitze neu.

Quelle: BR24 Nachrichten, 11.12.2021 12:15 Uhr