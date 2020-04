Walter-Borjans hält befristete Mehrwertsteuersenkung für Gastronomen für denkbar

Nachrichtenarchiv - 20.04.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In der Diskussion über Steuererleichterungen für die krisen-gebeutelte Gastronomie hat SPD-Chef Walter-Borjans eine zeitlich befristete Lösung vorgeschlagen. Dem BR sagte er, Hotel- und Gaststätten-Betreiber gehörten mit Sicherheit zu jenen, die dringend Unterstützung brauchen. Hier kämen aber auch Direkt-Hilfen in Frage. Angestoßen hatte die Debatte der bayerische Ministerpräsident Söder. Er will die Branche entlasten, indem die Mehrwertsteuer in der Gastronomie dauerhaft von 19 auf 7 Prozent gesenkt wird. Zustimmung kommt von Sachsens Ministerpräsident Kretschmer. Er sagte, Gastronomen könnten damit wieder Licht am Ende des Tunnels sehen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.04.2020 08:00 Uhr