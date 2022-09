Wallokale in Italien schließen

Nachrichtenarchiv - 25.09.2022 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: In diesen Minuten schließen die Wahllokale in Italien. Rund 51 Millionen Wählerinnen und Wähler waren aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Obwohl die Wahl die politische Landschaft in Italien radikal verändern könnte, zeichnet sich eine historisch niedrige Wahlbeteiligung ab. Bis zum Abend lag die Beteiligung sieben Prozentpunkte unter der bisher niedrigsten von 2018. Favorit für den Wahlsieg ist das Rechtsbündnis aus den Parteien Fratelli d'Italia, Lega Nord und Forza Italia. Fratelli-d'Italia-Chefin Goergia Meloni könnte erste Ministerpräsidentin Italiens werden. Wie ihre Partei hat sie politische Wurzeln in der Neofaschistischen Bewegung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.09.2022 23:00 Uhr