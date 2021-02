Walesa schlägt Nawalny für Friedensnobelpreis vor

Tirol wehrt sich gegen Abriegelung wegen Corona-Mutation

Innsbruck: Das österreichische Bundesland Tirol wehrt sich gegen eine Abriegelung wegen der südafrikanischen Mutation des Coronavirus. Einen solch gravierenden Schritt gebe die Datenlage nicht her, sagte Landeshauptmann Platter zu entsprechenden Überlegungen der Regierung in Wien. Zwar müsse man auf der Hut sein, so Platter, aber es gelte, die Verhältnismäßigkeit zu wahren. Die südafrikanische Variante sei in Tirol bisher 75 Mal identifiziert worden. Jetzt würden die Kontaktnachverfolgung und das Testen intensiviert. Der österreichische Gesundheitsminister Anschober hatte die Situation in Tirol als ernst bezeichnet. Eine Entscheidung über das weitere Vorgehen soll spätestens am Sonntag fallen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.02.2021 23:00 Uhr