Waldbrandgefahr steigt

In Franken besteht Waldbrandgefahr: Ab heute starten deshalb in Unter- und Mittelfranken Luftbeobachtungsflüge, ab übermorgen auch in Oberfranken. Entdecken die Luftbeobachter der Feuerwehr und Forstbehörden von der Luft aus brennende Waldgebiete, leiten sie per Funk Einsatzkräfte an den Brandort.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.06.2025 11:45 Uhr