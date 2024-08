Waldbrandgefahr in bayern steigt weiter

Landshut: Wegen der Gefahr von Waldbränden wird es nun auch in Niederbayern Beobachtungsflüge geben. Die Bezirksregierung in Landshut teilte mit, dass sie für morgen Nachmittag zwei Flüge angesetzt hat. Die Maschinen starten demnach von Straubing und Vilshofen aus. Die Regierung fordert Bürger auf, im Wald besonders vorsichtig zu sein. Offenes Feuer und Rauchen sind strikt untersagt. Auch in der Oberpfalz und ganz Franken sind am Wochenende Beobachtungsflüge geplant.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.08.2024 12:45 Uhr