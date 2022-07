Waldbrandgefahr in Bayern steigt

Steinmeier besucht Ahrtal ein Jahr nach der Flut

Bad Neuenahr-Ahrweiler: Bundespräsident Steinmeier besucht derzeit die im vergangenen Jahr von extremen Hochwassern betroffenen Landkreise Ahrweiler in Rheinland-Pfalz und Euskirchen in Nordrhein-Westfalen. In Altenahr traf er am Vormittag mehrere Kommunalpolitiker, Betroffene sowie Helferinnen und Helfer. Nach einem Besuch einer Familie sagte Steinmeier, vieles sei getan worden, aber vieles sei noch zu tun. Und er betonte, der Kampf gegen den Klimawandel habe nicht an Dringlichkeit verloren. Begleitet wurde er von der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Dreyer. Am Nachmittag nimmt Steinmeier mit dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Wüst an einem ökumenischen Gottesdienst in Euskirchen teil. Bei der zentralen Gedenkveranstaltung für das Ahrtal in Bad-Neuenahr-Ahrweiler am späten Nachmittag wird Bundeskanzler Scholz zu Gast sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.07.2022 13:00 Uhr