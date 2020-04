Waldbrandgefahr in Bayern steigt

Nachrichtenarchiv - 11.04.2020 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Böbrach: Unbekannte haben an einem Waldrand im niederbayerischen Landkreis Regen an fünf verschiedenen Stellen Feuer gelegt. Laut Polizei verbrannten 500 Quadratmeter Wiese und mehrere Bäume. Nur das schnelle Eingreifen der Feuerwehr habe einen größeren Waldbrand in der Nähe von Böbrach gestern Abend verhindert. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor erhöhter Waldbrandgefahr in Bayern. An diesem Wochenende sind deshalb mehrere Kleinflugzeuge mit Luftbeobachtern unterwegs.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.04.2020 19:00 Uhr