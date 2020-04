Waldbrandgefahr in Bayern steigt

Nachrichtenarchiv - 11.04.2020 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Böbrach: Unbekannte haben an einem Waldrand im niederbayerischen Landkreis Regen an fünf verschiedenen Stellen Feuer gelegt. Rund 500 Quadratmeter Wiese und mehrere Bäume seien bei Böbrach verbrannt, berichtet die Polizei. Aufgrund der Trockenheit habe ohnehin die akute Gefahr eines größeren Waldbrandes bestanden. Nur das schnelle Eingreifen der alarmierten Feuerwehren habe einen größeren Waldbrand gestern Abend verhindern können, hieß es. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor einer erhöhten Waldbrandgefahr in Bayern. Mehrere Kleinflugzeuge mit Luftbeobachtern fliegen an diesem Osterwochenende Kontrollflüge über einige Regionen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.04.2020 14:00 Uhr