Waldbrandgefahr in Bayern ist wieder gestiegen

München: Durch das sonnige und trockene Wetter ist die Waldbrandgefahr in Bayern wieder gestiegen. Deshalb werden Beobachtungsflüge gestartet. Unter anderem wurden in Franken Luftbeobachtungsflüge angeordnet. Geflogen wird vor allem über besonders gefährdete Waldgebiete wie zum Beispiel den Sebalder und Lorenzer Reichswald bei Nürnberg. Entdecken die Luftbeobachter der Feuerwehr und Forstbehörden brennende Waldgebiete, leiten sie per Funk die Feuerwehr an den Brandort.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.06.2025 07:00 Uhr