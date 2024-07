Waldbrand zerstört Stadt in kanadischem Nationalpark zum Teil

Ottawa: Ein Waldbrand im größten Nationalpark Kanadas hat eine Kleinstadt teilweise zerstört. Die Stadt Jasper liegt im gleichnamigen Nationalpark in der Provinz Alberta. Feuerwehrleute versuchen weiterhin, Häuser und Infrastruktureinrichtungen zu schützen. 25.000 Menschen wurden in Sicherheit gebracht, viele von ihnen sind Touristen. Im vergangenen Jahr mussten in Kanada mehr als 200.000 Menschen vor ausgedehnten Bränden fliehen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.07.2024 02:00 Uhr