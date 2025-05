Waldbrand Symposium Alpin findet zum ersten Mal in Oberstdorf statt

Oberstdorf: Im Allgäu findet heute zum ersten Mal das "Waldbrand Symposium Alpin" statt. Auf der Veranstaltung in Oberstdorf tauschen sich Fachleute des Katastrophenschutzes, der Feuerwehr, aus Wissenschaft und Industrie über Herausforderungen und Entwicklungen in der alpinen Waldbrandbekämpfung aus. Insgesamt werden etwa 130 Führungskräfte erwartet. Auch Dozenten aus Bayern, der Schweiz, Südtirol und Österreich sind geladen. Damit soll auch die grenzüberschreitende Arbeit weiter gestärkt werden. Die Waldbrandgefahr in den Bergen ist nach Angaben der Feuerwehr ein zunehmendes Problem. Für dieses Jahr gehe man von einem trockenen Sommer aus, wodurch sich der Wassermangel im Gebirge weiter zuspitzen werde.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.05.2025 07:00 Uhr