Waldbrand nahe Sacramento in Kalifornien wächst rasant weiter

Sacramento: Im US-Bundestaat Kalifornien kämpfen Feuerwehrleute weiter gegen riesige Waldbrände. Ein besonders heftiges Buschfeuer nördlich der Hauptstadt hat sich zuletzt massiv ausgeweitet. Nach Angaben der Behörden steht dort eine Fläche so groß wie Los Angeles in Flammen. Mehr als 4.000 Gebäude sind demnach durch das Feuer bedroht. Medienberichten zufolge profitieren die Einsatzkräften bei ihren Löscharbeiten gestern aber durch etwas kühleres Wetter. Zudem sei die Luftfeuchtigkeit in Kalifornien gestiegen, hieß es. Insgesamt sind mehr als 2.500 Feuerwehrleute im Einsatz. Auch im Nachbarstaat Oregon wüten aktuell viele Waldbrände.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.07.2024 14:00 Uhr