Waldbrand in Oberfranken ist unter Kontrolle

Schwarzenbach an der Saale: In einem Waldstück im oberfränkischen Landkreis Hof ist am Abend ein Großbrand ausgebrochen. Ursache dafür war laut Polizei ein technischer Defekt an einer Stromleitung. In der Folge hätte sich der Waldboden darunter an verschiedenen Stellen entzündet. Eine Fläche von rund 50.000 Quadratmetern ist betroffen gewesen. Landwirte aus der Umgebung haben bei den Löscharbeiten geholfen. Nach Angaben eines Polizeisprechers sind am Morgen letzte Glutnester gelöscht worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.08.2024 11:00 Uhr