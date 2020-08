Waldbrand in Kalifornien weitet sich aus

In immer mehr Bundesländern wird eine Maskenpflicht an Schulen eingeführt

Hamburg: Auch in der Hansestadt müssen Schüler und Lehrer an weiterführenden Schulen künftig einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Während des Unterrichts dürfen die Schüler die Masken ablegen, wie die Schulbehörde ankündigte. Grundschüler seien von der Regel ausgenommen. In Hamburg beginnt die Schule bereits am Donnerstag. In Nordrhein-Westfalen gilt ab dem Schulstart am 12. August an weiterführenden und berufsbildenden Schulen auch im Unterricht eine Maskenpflicht, wie die nordrhein-westfälische Schulministerin Gebauer mitteilte. Auch dort sind die Grundschüler ausgenommen. In Mecklenburg-Vorpommern, wo die Schule bereits wieder angefangen hat, soll noch eine entsprechende Regelung beschlossen werden. In Bayern wird ab dem neuen Schuljahr eine Maskenpflicht eingeführt, die auch an Grundschulen gilt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.08.2020 18:00 Uhr