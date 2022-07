Waldbrand in der Sächsischen Schweiz weitet sich aus

Nachrichtenarchiv - 28.07.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bad Schandau: Der Waldbrand im Nationalpark Sächsische Schweiz weitet sich aus. Nach Angaben eines Behördensprechers stehen 250 Hektar Wald in Flammen. Es lasse sich aber noch nicht sagen, ob dort neben den bisherigen fünf Brandstellen ein weiterer großer Brandherd entstehe. Bis zu 300 Einsatzkräfte kämpfen dort gegen die Feuer, acht Löschhubschrauber sind im Einsatz. In Bad Schandau gilt seit gestern Katastrophenalarm. Auch im Süden Brandenburgs bleibt die Lage ernst. Der große Waldbrand im Landkreis Elbe-Elster im Süden Brandenburgs flammte am Abend wieder auf. Laut Bundesumweltministerin Lemke zeigen die Brände, wie wichtig es sei, die Wälder langfristig widerstandsfähiger gegen die Folgen des Klimawandels zu machen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.07.2022 12:00 Uhr