Waldbrand bei Dubronvik ist unter Kontrolle

Meldungsarchiv - 26.07.2023 19:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Dubrovnik: Nahe der beliebten kroatischen Hafenstadt konnten Feuerwehrleute erste Erfolge im Kampf gegen Waldbrände vermelden. Die Flammen seien unter Kontrolle und weitgehend gelöscht, nachdem Löschflugzeuge und mehr als 150 Feuerwehrleute im Einsatz waren, hieß es. Die Situation werde aber weiter beobachtet, bis die letzten Glutnester ungefährlich seien. Das Feuer war in der Nacht zum Dienstag ausgebrochen, nur zwölf Kilometer weit entfernt von der bei Touristen beliebten Stadt Dubrovnik. Starke Südwinde hatten die Brände immer wieder angefacht. Auch in anderen Mittelmeerstaaten laufen die Löscharbeiten hingegen weiter. Angespannt ist die Lage nach wie vor auf der griechischen Insel Rhodos. Dort brennt es seit mittlerweile neun Tagen, auch wenn es in einzelnen Regionen Erfolge im Kampf gegen die Flammen gibt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.07.2023 19:15 Uhr