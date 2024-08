Waldbrand bedroht Wohngebiete in Izmir im Westen der Türkei

Izmir: Ein Waldbrand hat Wohngebiete der türkischen Küstenstadt erreicht. Das Feuer war am Donnerstag ausgebrochen und wurde durch starken Wind in Richtung der Stadt getragen. Die Behörden ordneten die Evakuierung dutzender Häuser in dem beliebten Urlaubsort an der Westküste an. Mehrere Gebäude wurden beschädigt, Verletzte gab es bislang aber nicht. Fast 3.000 Helfer kämpfen gegen das Feuer, unter anderem mit Lösch-Flugzeugen und -Hubschraubern. Die Arbeiten werden durch den starken Wind erschwert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.08.2024 07:00 Uhr