Waldbrand an kroatischer Adriaküste ist unter Kontrolle

Split: In Kroatien wüten mehrere große Flächenbrände. Davon waren auch Urlaubsorte an der Adriaküste südlich von Split betroffen. Viele Touristen mussten sich in Sicherheit bringen, zum Teil wurden sie mit Booten abgeholt, weil die Hauptstraße an der Küste entlang gesperrt ist. Am Abend hieß es, der größte Brandherd sei unter Kontrolle. Auch ein Feuer unmittelbar am Stadtrand von Split ist gelöscht. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Brandstiftung.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 21.06.2025 23:00 Uhr