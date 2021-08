Waldbrände und Hitze machen Mittelmeer-Ländern zu schaffen

Nachrichtenarchiv - 31.07.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Catania: Heftige Waldbrände und Temperaturen um die 40 Grad machen den südlichen Urlaubsländern Italien, Griechenland und Türkei schwer zu schaffen. Die italienischen Behörden meldeten mehr als 800 Einsätze innerhalb von 24 Stunden. In der Nähe von Catania auf Sizilien brachte die Polizei mit Booten 170 Menschen in Sicherheit, die von den Flammen eingeschlossen und an den Strand geflüchtet waren. In der Türkei gibt es noch zehn Brandherde, darunter drei in der beliebten Urlaubsregion Antalya. Griechenland erwartet Temperaturen bis zu 46 Grad, Meteorologen sprechen von einer historischen Hitzewelle. Der Zivilschutz wurde in Alarmbereitschaft versetzt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.07.2021 23:00 Uhr