Waldbrände lodern in mehreren europäischen Ländern

Paris: Europa leidet unter der Hitzewelle. In Spanien, Portugal, Italien und Griechenland lodern Waldbrände. Im Norden Portugals starb ein Ehepaar als es versuchte, mit dem Auto vor den Flammen zu fliehen. In Deutschland herrscht ebenfalls vielerorts große Waldbrandgefahr. Im Nationalpark Sächsische Schweiz kämpfen rund 100 Einsatzkräfte gegen teils meterhohe Flammen. In Frankreich ist vor allem die Atlantikküste betroffen. Etwa 1.700 Feuerwehrleute arbeiten Tag und Nacht, um zwei große Feuer südlich von Bordeaux einzudämmen, die bereits mindestens 17.000 Hektar Wald zerstört haben. Bei diesen Bränden im Département Gironde besteht der Verdacht der Brandstiftung. Am Abend wurde ein Verdächtiger festgenommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.07.2022 08:00 Uhr