Waldbrände in Südeuropa richten schwere Schäden an

Nachrichtenarchiv - 30.07.2021 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Ankara: In der Türkei kämpfen Einsatzkräfte weiter gegen die Waldbrände an der Küste und im Landesinneren. Vier Menschen sind bisher in den Flammen ums Leben gekommen. Besonders schlimm wüten die Brände in der Provinz Antalya, zum Teil mussten Dörfer und auch Hotels bereits evakuiert werden. Auch auf Sizilien und Sardinien wüten Waldbrände, die in den letzten Tagen gewaltige Schäden angerichtet haben. In Griechenland hat die Feuerwehr mit einem Großeinatz einen Waldbrand unter Kontrolle gebracht, der mehrere Vororte Athens bedroht hatte.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.07.2021 19:00 Uhr