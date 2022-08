Waldbrände in Spanien und Tschechien bleiben gefährlich

Israel greift erneut Ziele in Gaza an

Tel Aviv: Die israelische Armee hat in der Nacht erneut mehrere Ziele im Gazastreifen angegriffen. Die militanten Palästinenser des Islamischen Dschihad feuerten ihrerseits zahlreiche Raketen auf Israel ab. Nach palästinensischen Angaben kamen im Flüchtlingslager Dschabalia im Norden des Gazastreifens fünf Kinder und ein Erwachsenener bei einem Angriff ums Leben. Die Palästinenser machten die israelische Armee dafür verantwortlich. Die wies die Vorwürfe zurück und sprach von einer "fehlgeleiteten Rakete des Islamischen Dschihad". Zu dem Zeitpunkt habe es keine Aktivitäten der Streitkräfte dort gegeben, teilte das Militär mit. Die aktuelle Auseinandersetzung zwischen Israel und militanten Palästinensern ist die schwerste seit mehr als einem Jahr. Die Lage in Nahost soll am Montag auch den UN-Sicherheitsrat in New York beschäftigen. Mehrere Länder hätten ein Treffen angefragt, hieß es aus Diplomatenkreisen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.08.2022 04:00 Uhr