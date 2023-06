Waldbrände in Kanada sind weiterhin nicht unter Kontrolle

Meldungsarchiv - 01.06.2023 10:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Ottawa: Im Osten Kanadas sind zahlreiche Waldbrände weiterhin außer Kontrolle. Betroffen ist vor allem die Provinz Nova Scotia. Regierungschef Houston sprach von beispiellosen Bränden in der Geschichte des Landes und bat um Hilfe. Mehr als 200 Gebäude seien bereits den Flammen zum Opfer gefallen. Die Feuer näherten sich der Großstadt Halifax. Tausende Menschen haben sich in Sicherheit bringen müssen. Kanadas Premierminister Trudeau sagte der betroffenen Region unbegrenzte Hilfe zu. Er hat die Armee zur Unterstützung der Löscharbeiten in den Osten Kanadas entsandt. Der Rauch zieht die Atlantikküste hinab Richtung Süden und sorgte auch für Smog-Warnungen in den 800 Kilometer entfernten US-Bundesstaaten New Jersey und Pennsylvania.

