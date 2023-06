Kurzmeldung ein/ausklappen Waldbrände in Kanada lodern weiter

Montréal: Ein Ende der Waldbrände in Kanada ist vorerst nicht in Sicht. Nach Einschätzung der Behörden werden sie noch wochenlang andauern. Der Sicherheitsminister der Provinz Québec, Bonnardel, erklärte, der Kampf gegen die Feuer werde sich wohl noch den ganzen Sommer hinziehen. Nach seinen Angaben lodern in Kanada derzeit mehr als 400 Waldbrände, 203 davon seien außer Kontrolle. In der Provinz Alberta etwa hat sich die Lage nach einigen Tagen relativer Ruhe wieder verschärft; hier wurden erneut die Einwohner einer Kleinstadt zur Evakuierung aufgerufen - zum zweiten Mal seit Anfang Mai. Kanada erlebt in diesem Jahr Waldbrände von bislang ungekannten Ausmaßen. Mehr als 4,6 Millionen Hektar Land wurden seit Jahresbeginn von den Flammen verwüstet, zehntausende Menschen mussten sich in Sicherheit bringen.

