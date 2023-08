Waldbrände in Kanada betreffen jetzt auch den Südwesten

Ottawa: In Kanada müssen sich wegen der Wald- und Buschbrände immer mehr Menschen in Sicherheit bringen. Nun bedrohen Feuer auch den Südwesten des Landes. Mehrere Ortschaften nahe dem bei Touristen beliebten Binnensee Okanagan Lake müssen evakuiert werden. Die Räumung der Hauptstadt der besonders betroffenen Nordwest-Territorien, Yellowknife, dauert an. 20.000 Einwohner müssen die Stadt verlassen. Sollte es nicht regnen, könnten die Flammen am Wochenende die Außenbezirke erreichen, warnte der regionale Umweltminister auf einer Pressekonferenz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.08.2023 14:00 Uhr