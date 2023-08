Waldbrände in Kanada bedrohen Kleinstadt - Evakuierung angeordnet

Ottawa: Wegen der Waldbrände in Kanada haben die Behörden die Evakuierung der Kleinstadt Hay River in den Nordwest-Territorien angeordnet. Die Regierung forderte alle 4.000 Bewohner auf, sich zum Flughafen zu begeben und dort auf Anweisungen zu warten. In Kanada wüten derzeit die schwersten jemals registrierten Waldbrände. Mehr als 50.000 Menschen, unter ihnen auch die Anwohner der Hauptstadt der Nordwest-Territorien, Yellowknife, sind bereits vor den Flammen in Sicherheit gebracht worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.08.2023 06:00 Uhr