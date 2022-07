Waldbrände in Griechenland wüten weiter

Situation am Flughafen Frankfurt ist zu Ferienstart noch entspannt

Frankfurt am Main: Zu Ferienbeginn in mehreren Bundesländern ist der Andrang am örtlichen Flughafen besonders hoch. Am Morgen haben sich lange Schlangen vor den Check-In-Schaltern und an den Sicherheitskontrollen gebildet. Die Situation ist aber insgesamt entspannt geblieben. Der Bundespolizei zufolge mussten die Reisenden circa 20-25 Minuten bei der Sicherheitskontrolle warten. An diesem Wochenende werden täglich bis zu 200.000 Passagiere am Flughafen Fraport erwartet. Nach chaotischen Szenen an Flughäfen deutschlandweit in den vergangenen Wochen hatte die Lufthansa im Juli und August 6.000 Flüge gestrichen, um Personal zu entlasten. Auch der Flughafenbetreiber Fraport hat die Zahl der Starts und Landungen pro Stunde von 106 auf 88 reduziert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.07.2022 13:15 Uhr