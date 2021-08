Waldbrände in Griechenland und der Türkei wüten weiter

Nachrichtenarchiv - 07.08.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Athen: Die Waldbrände in Griechenland breiten sich immer weiter aus. Nördlich von Athen ist eine Flammenwalze zu sehen, eine wichtige Autobahn wurde dort vorsichtshalber gesperrt. Auf dem Peloponnes mussten 5.000 Einwohner und Touristen in Sicherheit gebracht werden. Bereits in der Nacht wurden 1,300 Menschen von der Insel Euböa per Fähre aufs Festland transportiert. Vor der Insel sind Kriegsschiffe aufgefahren. Sie sollen zum Einsatz kommen, falls weitere Evakuierungen nötig sind. Auch in der Türkei kämpfen Feuerwehrleute und Helfer weiter gegen die Flammen. In der Region um Antalya hat es stark geregnet; dort brachte die Feuerwehr einige Brände unter Kontrolle. In der Provinz Mugla im Westen des Landes dagegen hat sich die Lage heute verschlimmert. Forstminister Pakdemirli sprach von einer Katastrophe, die in die Geschichte eingehen werde.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.08.2021 23:00 Uhr