Waldbrände in Griechenland und der Türkei

Athen: In Griechenland kämpfen Einsatzkräfte weiter gegen verheerende Waldbrände. Behördenangaben zufolge wüten mehr als 60 neue Feuer, darunter zwei in der Nähe der Hauptstadt Athen. Starke Winde machen der Feuerwehr neben Hitze und Trockenheit schwer zu schaffen. Besonders betroffen von den Waldbränden ist die Region um die Hafenstadt Alexandroupoli, die im Nordosten nahe der Grenze zur Türkei liegt. Im dortigen Nationalpark wurden gestern 18 Leichen entdeckt. Im Westen der Türkei bedroht unterdessen ein Waldbrand die Großstadt Canakkale. Das Feuer hat sich in wenigen Stunden 15 Kilometer weiter auf die Stadt zubewegt.

