Waldbrände in Griechenland sind weitgehend unter Kontrolle

Meldungsarchiv - 27.07.2023 12:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Athen: In Griechenland sind die meisten Waldbrände inzwischen unter Kontrolle. Nach Angaben der Feuerwehr bleibt die Brandgefahr jedoch groß und es herrscht weiterhin höchste Alarmstufe. Auf der Ferieninsel Rhodos ist die Lage demnach deutlich besser als in den vergangenen Tagen. Bewohnte Gebiete sind nicht mehr bedroht. Auch in Mittelgriechenland, wo am Vortag wegen Trockenheit und starker Winde zahlreiche Brände ausgebrochen waren, konnten die Flammen größtenteils eingedämmt werden. Laut dem griechischen Wetteramt ist die zweiwöchige Extremhitze mit Temperaturen bis zu 45 Grad beendet. Landesweit werden nur noch Werte um die 35 Grad erwartet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.07.2023 12:00 Uhr