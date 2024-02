Waldbrände im Amazonas-Gebiet führen zu Rekordemissionen

Brasilia: Waldbrände im Amazonas-Gebiet haben den Kohlenstoffausstoß in mehreren Ländern auf Rekordhöhen getrieben. Das hat der Copernicus-Atmosphären-Überwachungsdienst der EU ermittelt. Demnach waren die Emissionswerte in Brasilien, Bolivien und Venezuela in diesem Monat höher als jemals zuvor in einem Februar - die Daten werden seit 21 Jahren aufgezeichnet. Im Amazonasgebiet registrierten Experten in den zurückliegenden Wochen mehr als 3.200 Brände. Als ein Grund gilt die außergewöhnliche Trockenheit in der Region.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.02.2024 07:00 Uhr