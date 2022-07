Waldbrände halten Südeuropa in Atem

Nachrichtenarchiv - 23.07.2022 14:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Athen: Waldbrände und Trockenheit machen Südeuropa weiter zu schaffen. In Griechenland sind mehrere Feuer ausgebrochen, unter anderem im Dadia Nationalpark. Dort brennen weite Teile des Waldes, der zu den größten im Südosten Europas gehört. Auch auf der Insel Lesbos wütet ein Brand, eine Ortschaft wurde evakuiert. Vom Festland werden Feuerwehr-Einheiten als Verstärkung geschickt. In Italien, in Südtirol, ist es ebenfalls zu kleineren Bränden gekommen, ausgelöst durch Blitzeinschläge bei einem Gewitter. Die Region leidet schon länger unter der Hitze und der Trockenheit. Bozen hat bereits den Wassernotstand ausgerufen. In Frankreich, an der Atlantikküste, scheint sich die Situation hingegen zu entspannen. Teilweise konnten die Menschen in ihre Häuser zurückkehren. Die Waldbrände waren dort vor mehr als einer Woche ausgebrochen und haben seitdem eine Fläche von der Größe der Stadt Stuttgart zerstört.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.07.2022 14:15 Uhr